Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spartak Moskova, Napoli'yi yendi
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, oynanan tek maçla başladı. Spartak Moskova, sahasında Napoli'yi 2-1 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Rusya'nın Spartak Moskova takımı, sahasında İtalyan temsilcisi Napoli'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, 3 ve 28. dakikada Alexander Sobolev'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Bu karşılaşmanın ardından iki takım 7'şer puanla C Grubu'nda ilk iki sırada yer alıyor.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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