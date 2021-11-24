Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Rusya'nın Spartak Moskova takımı, sahasında İtalyan temsilcisi Napoli'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, 3 ve 28. dakikada Alexander Sobolev'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından iki takım 7'şer puanla C Grubu'nda ilk iki sırada yer alıyor.