Siyah-beyazlı takımın Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, Ajax karşısında görev alamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Welinton ve Kenan Karaman'ı Ajax karşısında yedek soyundurdu.

Yalçın, Ajax karşılaşmasında kalede Mert Günok'a şans verdi. Sergen Yalçın ayrıca Mehmet Topal, Alex Teixeira, Francisco Montero ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.

N'Koudou 73 gün sonra ilk 11'de

Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Batshuayi yedek

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, Ajax karşısında oyuna yedekler arasında başladı.

Sakatlığı nedeniyle ligde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Batshuayi, ayrıca deplasmandaki Sporting Lizbon mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Salih Uçan, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ve Umut Şenol, Ajax Başkanı Frank Eijken ile Ajax Üst Yöneticisi Edwin van der Sar'ı dostluk yemeğinde ağırladı.

Yöneticiler, Edwin van der Sar'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.

UEFA Gençlik Ligi'nde iki takım arasında Ümraniye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ajax, 1-0 kazandı.

Stat boş kaldı

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.