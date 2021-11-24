Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amatör futbol ligi maçına "hava ambulansı" arası
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Ödemişspor ile Şirinyerspor futbol takımları arasında yapılan Süper Amatör Lig E Grubu karşılaşmasına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu.
[Fotoğraf: AA]
Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen 65. yaşındaki Abide O., sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazandı.
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