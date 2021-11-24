Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu.

[Fotoğraf: AA]

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen 65. yaşındaki Abide O., sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazandı.