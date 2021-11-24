Tecrübeli teknik adam, grubun 5. haftasında sahalarında Olimpik Marsilya ile yapacakları maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Fatih Terim, Olimpik Marsilya'nın çok güçlü bir takım olduğunu anlattı.

"Burada oyuncularımdan beklentim; oyunun kontrolünü elimize geçirmemiz, kendi sahamızda ve seyircimiz önünde istediğimiz oyunu oynamaya devam etmemiz. Marsilya, çok kolay bir takım değil. Tam tersi çok zor bir takım. Çok zor ve sert geçecek bir maç olacak. Turnuva öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden gösterilen bir takım ile oynayacağız. Dikkat etmemiz lazım. Kazanmamızın anlamı bir başka ama eğer berabere kalır Rusya'da Lokomotiv Moskova, Lazio'yu yenerse lider çıkıyoruz. Şimdi müthiş bir olasılık zinciri var. Buradan gidemeyebiliriz gibi. Buradan neredeyse ikinci olarak Lokomotiv Moskova gelebilir. Öyle bir fikstür var. Buna çok dikkat etmeliyiz. İsteğimiz bitirip oradan gelecek iki neticeyi de bekleyip o güzel duyguyu yaşamak."

Terim, grubu lider bitirmenin önemine değindi.

"Birinci gidersek şubatta maç oynamıyoruz ve çok önemli bir turu atlayarak geçiyoruz. Otomatik olarak martta ilk 16'ya kalarak devam ediyoruz. Tabii bu burada gösterdiğimiz başarının size verdiği bir mükafat. İyi başlayıp devam ettiğimiz bir ortamda gönül ister ki yarın Galatasaray olarak bu turu martta oynayacak duruma gelelim. Öyle olursa biz de şimdiden hepimizin çok uzun zamandır hazırlandığı bazı düşüncelerimizi ocak ayında uygulayalım ve şubat ile marta başka bir tarzda veya durumda çıkalım. Çok önemli bir maç. Oyuncularımın da bu bilinç içinde olduğunu düşünüyorum. Bu maçı haftanın karşılaşması olarak da söyleyebilirim."

"İllüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok"

Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 2-1 kaybettikleri ve kırmızı kartla sahadan atıldığı derbiyle ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

"Derbi heyecanları, hakem hataları ve yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz ama Galatasaray'ın lider olduğu kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio galibiyeti dışındaki her neticenin kendisini doğrudan gruptan çıkaracağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilya maçının öneminin önüne de herhangi bir şey getirmek istemiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ile 100 yılı aşkın süredir karşılaşıyor, kazanıyor, kaybediyor. Muhakkak ki bizim rakibimizle oynadığımız maçların sonucu çok önemli. Çok üzüldük. Önemini biliyoruz ama Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Çünkü bunun telafisi yok, onun telafisi var. Fenerbahçe derbisinde çok güçlü bir futbol oynadık ama Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli ve geçmeyecektir."

[Fotoğraf: AA]

Terim, Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle bir plan, proje ve strateji çerçevesinde takım kurduklarını aktardı.

"Plan, proje, strateji uygulamaya çalıştığımız bu dönemde bir şampiyonluk daha yaşamaktan çok daha büyük bir hedefim, misyonum var benim. Borçların çözümü için başkan ve yönetim kuruluyla yoğun bir çaba içindeyiz. Sayın başkanın vizyonu ve bu vizyonun arkasındaki duruşu beni bu konuyla ilgili bütün birikimimle çalışma konusunda fevkalade motive etmiştir. Genç, yetenekli, maliyeti düşük, uzun süre hizmet edebilecek ve gelişerek transfer imkanına sahip olabilecek oyuncuların yanında onların gelişimine katkı sağlayacak tecrübeli isimlerden oluşan bir kadro kurduk. Oyuncularım kimi zaman pozisyon hatası yapıyor. Kimi zaman tecrübeli değiller, acemiliklerinden bazı sıkıntılar çekiyoruz ama her geçen gün daha iyi olacaklar. Oyuncularım belki gol vuruşlarında başarılı değil. Pozisyon bulmada başarılıyız. Zaman zaman etkisiz kalıyoruz ama etkili olmaya başlayacaklar. Gençler daha çok gençler. Onlara güveniyorum, onlara inanıyorum."

Fatih Terim, Marsilya maçı öncesinde hakemler veya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili konuşmayacağını dile getirdi.

"En az gol pozisyonu gören takımız. En fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız. Rakibimize çok az pozisyon veriyor çok gol yiyoruz, çok pozisyona girip az atıyoruz. Onlar da çok üzülüyorlar. Kızıyorum, üzülüyorum. Çünkü onların potansiyellerinin farkındayım ve bir an önce çabucak bunu yansıtmalarını istediğim için üzgünüm. Bunu istiyorum ve bekliyorum ancak unutulmamalı ki onların hepsi benim evladım. Yaptıkları tüm eksikliklerin, tüm hataların bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Bu çocuklar, bu ekonomik zorluklarda kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımızdır. Biz bu mücadeleyi onlarla kazanacağız. Marsilya maçının önüne ne federasyon ne ceza ne hakem ne de derbi geçsin istiyorum. Onun için konuşacak zamanımız var. Ne karşılaşma ne yaşananlar ne yaşatılanlar ne sebep olanlar ne de TFF ile ilgili konuşacağım. Bu süreci Sayın Başkanımız götürüyor ve ben kendisine güveniyorum."

"Niyetimiz Mustafa Muhammed'in bonservisini almak"

Terim, Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanmak istediklerini aktardı.

"Diagne, Mustafa ve Halil, bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şans verdik. Atmaya başlarlarsa devam edeceklerini düşünüyorum. Belki bazen ben de bir başkasını tercih edebilirdim. Bu bakışa, görüşe göre değişebilir. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Mustafa'yla ilgili karar için daha zamanımız var. Eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde. Herhangi bir değişiklik olmazsa golcülerimizin bu kadar pozisyon bulmada daha fazla gol yapması bizi şu anda başka bir yere taşırdı. İnanıyorum ki en kısa zamanda başlayacaklar. Çünkü çok maçımız var."

Genç oyuncuların performansı

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şans verdikleri genç futbolcuların performansından memnun olduğunu, bu oyuncuların ileride Avrupa'ya transferleri durumunda kulübün en önemli gelir kaynağı olacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Terim, A Milli Takım'a giden genç futbolcuların performansından mutlu olduğunu aktardı.

"Barış, Kerem, Taylan, Halil, Berkan, Morutan, Cicaldau'nun yanı sıra genç milli takımlarda birçok oyuncumuz var. Galatasaray'a transfer, düzenli şans, arkasından milli takım, ondan sonra da Avrupa gibi görünüyor. Her oyuncumuzu çok seviyoruz, burada kalmasını istiyoruz. Çok uzun yıllar Galatasaray'da oynamak esas olandır. O isteği görmek isteriz. Giden oyuncularımız bizim manevi elçilerimiz. Bu da ekonomik sıkıntısı olan kulüplerin en önemli gelir kaynağı olmalıdır. Bundan mutluluk duyarız. Yeter ki yönetimimiz, başkanımız, bedellerini tespit etsin. Sistem çok doğru işliyor. Onların başarısı, gelişimi beni çok mutlu ediyor. Çok hızlı bir yükseliş var. Bu kolay bir şey değil. Kerem'i aldığımız günden bugüne çok fazla zaman geçmedi. Büyük bir aşama katettiler. Barış'tan ve Berkan'dan da son derece memnunum. Halil, ilk kez A milli oldu. Ona da çok sevindim. Bu bizim açımızdan gurur kaynağı. Bunları çoğaltmamız lazım."

Tecrübeli teknik adam, sıkışık fikstürün oyuncularda tahribata neden olduğunu dile getirdi.

"Özellikle genç oyuncuların bazı yükleri kaldıramadığını oyunun ilk dakikalarında görüyoruz. Gerek Avrupa kupası maçlarında gerekse Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde bazı oyuncularımızdan beklemediğimiz şeyler oldu. Ancak bazılarının mental olarak ilk defa gördükleri şeyler. Buna karşı durabilmek kolay bir şey değil. Bunun sıkıntısını görüyoruz. Belki fizik olarak daha çabuk dönüşebiliyorlar, yenilenebiliyorlar kendileri ama mental olarak bunun altında kaldıklarını bazen görüyorum."

Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe derbisinde değerlendiremedikleri pozisyon ve son pasları gösterdiğini belirtti.

"Bütün çıplaklığıyla görünce daha çok üzülüyorlar. Ben de üzülmelerini istedim zaten. Çünkü bazen üzülmeleri iyidir. Ondan iyi ders çıkarırlar. Büyük bir camiada oldukları her saniye hatırlatılıyor. Bunun altından kalkmak çok kolay değil ama takım ruhu ve arkadaşlığı için de bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Bazen hayat insana soruları istediği yerden sormuyor. Bunlara da alışacaklar ve kazanacaklar. Kazandıkları zaman da genç ve tecrübeli olmanın avantajını kullanacaklar."

Sofiane Feghouli: Hedefimiz maçı kazanıp tur atlamak ve ilerlemek

Sofiane Feghouli, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin analizini yaptıklarını aktardı.

"Yaptığımız analizin sonunda ortaya çıkan düşünce bu maçı kazanmamız gerektiği yönündeydi. Takım arkadaşlarıma baktığımda ve onlarla konuştuğumda yarınki maçı kazanmak için motivasyonların yüksek olduğunu görüyorum ve iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum."

Feghouli, Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'deki performans farklılıklarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Bu seviyede her üç günde bir maç oynamak kolay değil. Buna adapte olmaya çalışan yeni oyuncularımız var. Geçmişte son günde şampiyonluk kazandık. Lig uzun. Bugün biten bir şey yok. Önümüzde uzun bir sezon var. Hedefimiz yarınki maçı kazanıp tur atlamak ve iyi bir şekilde ilerlemek."

[Fotoğraf: AA]

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde birçok pozisyon bulduklarına değindi.

"Çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Bu maç 10 kez oynansa 9'unu kazanırız ama bu futbol. Bazen böyle yenilgiler olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp yarına odaklanmalıyız. Çünkü Marsilya maçını kazanıp gruptan çıkmak bizim için çok önemli."

Performansı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Feghouli, Galatasaray'da futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Takımda bazı değişiklikler oldu. Birçok yeni oyuncu geldi ama sistem aynı, oyuncuların tekrardan bir araya gelip bütünlük yakalanması ve ülkeyi tanıması zaman alıyor. Takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde devam ediyoruz. Süper Lig'de de daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'da olmaktan ve hocamla çalışmaktan çok mutluyum. Takımdaki arkadaşlarımı da çok seviyorum."

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray Marsilya maçı hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular, ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde Olimpik Marsilya maçının taktik çalışması yapıldı. İdmana sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yarın Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta Fransız temsilcisini ağırlayacak.