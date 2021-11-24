Hekimoğlu Trabzon'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ile sohbet eden Güneş, daha sonra teknik direktör Bahaddin Güneş ve futbolcularla bir araya geldi.

Ziyarette yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Öğretmenler Günü'nü kutladıkları Şenol Güneş'e çiçek ve forma takdim etti.

[Fotoğraf: AA]

Güneş, burada yaptığı konuşmada, Hekimoğlu Trabzon'un ligde iyi bir konumda olduğunu belirtti.

"Yönetim ve teknik heyet size sadece yol gösterir. Buraya kadar siz getirdiniz ve siz başardınız. Bundan sonra da bırakmayın ve sezon sonunda şampiyon olun."

Güneş, Trabzon'un bir futbol kenti olduğunu da aktardı.

"Trabzon'un 1. Lig'de de bir takımının olması gerekiyor. Bunu da siz başarabilirsiniz. İnşallah sezon sonunda hem Trabzonspor hem de Hekimoğlu Trabzon, beraber şampiyon olursunuz. Bu mutluluğu birlikte yaşarsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Asla vazgeçmeyin."