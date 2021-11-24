Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda Beşiktaş, C Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda'nın Ajax takımını ağırladı.

Vodafone Park'taki oynanan karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetti.

Devler Ligi'nde oynadığı beşinci maçını da kaybeeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk 5 maçını kazanan ilk Hollanda takımı olarak tarihe geçti. Ajax 15 puana yükseldi.

299. gol Ghezzal'den. 22. dakikada Rachid Ghezzal kazanılan penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Ajax eşitliği sağladı. 54. dakikada Sebastien Haller beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

Ajax öne geçti. 69. dakikada Sebastien Haller kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 1-2

Grupta oynanacak diğer maçta ise Sporting ile Borussia Dortmund saat 23.00'te Portekiz'de kozlarını paylaşacak.

Taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

Beşiktaş’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi.

Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Pjanic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rosier, topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından giderek yan ağlarda kaldı.

13. dakikada N'Koudou savunmadan topla çıkmak isterken David Neres araya girdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup sol ayağıyla uzak direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

PENALTI - 20. dakikada sağ kanattan Ghezzal'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Ajax savunması topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlı oyuncular topla elle oynandığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR incelemesi sonrasında ise Mehmet Topal'ın aşırtmak istediği topla Mazraoui'nin elle oynadığı tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

GOL - 22. dakikada Penaltı atışını Ghezzal kalecinin soluna doğru kullandı. Onana köşeyi doğru bilmesine rağmen bu topa dokunamadı ve top köşeden ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Martinez'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Montero uzaklaştırmak isterken Neres'in önüne indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Neres, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Mert Günok gole izin vermedi.

[Fotoğraf: Reuters]

30. dakikada Alex Teixeira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkıp sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Larin, dar açıdan yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Onana bu topu ayaklarıyla çıkarttı.

34. dakikada N'Koudou, sol kanatta Mazraoui'den sıyrılıp ön direğe doğru yerden pasını verdi. Alex Teixeira bu topa zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

39. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına sokulan Tadic'in arka direğe havalandırdığı topu Neres kontrol edip, ön direğe doğru çıkarttı. Montero'dan seken topa sağ çaprazdan Berghuis vuruşunu yaptı. Montero araya girip topun kaleye gitmesini önledi.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'in ceza sahası yayına çıkarttığı topu Pjanic, bekletmeden Larin'e aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onana gole izin vermedi.

Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Neres'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Berghuis sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı. Mert son anda falso alan topu tokatlamayı başardı.

GOL - 54. dakikada Gravenberch'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Tagliafico, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Haller'e çıkarttı. Haller de topu boş kaleye gönderip skoru eşitledi. 1-1

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Neres'in ön direğe ortasında Haller topu kontrol edip sağ çaprazdan dönerek vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

GOL - 69. dakikada Tadic'in yerden penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Martinez, gelişine vuruşunu yaptı. Seken top Haller'in önüne düştü. Bomboş pozisyonda arka direkte topla buluşan Haller, topu ağlara gönderdi. 1-2

[Fotoğraf: Reuters]

84. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Martinez kafayı vurdu. Mert, sağına çok iyi uzandı ve tokatlamayı başardı.

Karşılaşmayı Ajax 2-1 kazandı. Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo.

Beşiktaş: Mert Günok, Valentine Rosier, Domagoj Vida, Fabrico Montero (Dk. 81 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 81 Atiba Hutchinson), Miralem Pjanic (Dk. 81 Salih Uçan), Alex Teixeira (Dk. 59 Can Bozdogan), Rachid Ghezzal (Dk. 67 Michy Batshuayi), Kevin N'Koudou, Cyle Larin.

Ajax: Onana, Mazraoui (Dk. 72 Jurrien Timber), Schuurs (Dk. 77 Devyne Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Daley Blind), Gravenberch, Berghuis (Dk. 83 Kenneth Taylor), Klaassen, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Sebastien Haller).

Goller: Dk. 22 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 54 ve 69 Sebastien Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 85 Sebastien Haller (Ajax), Dk. 88 Larin (Beşiktaş)