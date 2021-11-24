Cristiano Ronaldo, yeni bir mihenk taşını da geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Villarreal ağlarını sarsması, kendisinin 800'üncü golü oldu.

Ronaldo bu sayıya 994 maçta forma giyerek ulaştı. Portekizli isim, gollerinin büyük çoğunluğunu, 9 sene oynadığı Real Madrid'de kaydetti.

İspanyol ekibinde 438 maçta 451 gol atan yıldız oyuncu, milli takımda da 184 maçta 115 kez fileleri havalandırdı. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde ise 140 golü bulunuyor.