Semih Saygıner, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın Ankara'da yeni faaliyete geçen Türkiye Bilardo Federasyonunun tesislerinde ilk kez düzenlenmesini ve bilardonun geldiği noktayı değerlendirdi.

Milli sporcu, Türkiye ve dünya bilardosunda uzun yıllardır adından söz ettirdiğinin hatırlatılması üzerine de konuştu.

"En az 3 sene daha oynarım yani 60 yaşına kadar oynarım. Hatta şöyle bir lafım vardı, '60'tan sonra oynamam' diye. Düşünüyordum, bakıyorum iyiyim arkadaş, taş gibi oynuyorum yani 62 yaşında da oynayacaksam oynarım. Hedefim tabii ki daha yukarılara çıkmak. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, herkes şampiyon olmaya gidiyor. Çok zor bir iş, çünkü bir kişi oluyor. Hepimizin hayali Dünya Şampiyonası'na gidip şampiyon olmak. Eğer kendime iyi bakarsam o güne kadar 'en yaşlı dünya şampiyonu' unvanını kazanabilirim belki, bu güzel olur, güzel bir imza olur yani."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de 10 bilardocu sayabilirim ki dünyadaki herkesi yenebilir"

Semih Saygıner, federasyonun kendi tesislerinde Türkiye Şampiyonası'nın yapılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Tesisimizde bu ilk turnuvamızdı, her sporcu kazanmak istiyor. Arkadaşlarım da kazanacak kapasiteye sahip, dünya çapında gerçekten çok başarılı oyuncularımız var. Bugün Türkiye'de 10 bilardocu sayabilirim ki dünyadaki herkesi yenebilir. O yüzden benim Türkiye'de bir ayak kazanmam Dünya Kupası kazanmak kadar zor artık eskisi gibi değil. Eskiden ben güle oynaya gelip kazanıyordum turnuvaları ama artık öyle değil tabiri yerindeyse taş gibi oynuyor artık millet. Bir taraftan da bu tabloyu görmek beni mutlu kılıyor. Çünkü yeni jenerasyon gelen oyuncular hakikaten dünyada çok iyi işler yapıyor, ben de hala yaşıma rağmen iyi oynamaya çalışıyorum."

"Dünya klasmanında ilk 20 içinde 4 Türk sporcu var"

Semih Saygıner, Türkiye'deki ve yurt dışındaki turnuvalar için yeni hedeflerini açıkladı.

"57 yaşındayım ama sıhhatim yerinde, spor yapıyorum kendime iyi bakıyorum, performansımdan mutluyum çok iyi maçlar çıkardım. Daha da iyi maçlar çıkarabilirim. Dünya çapında da iyi maçlar çıkarıyorum, klasmanda da yerim hiç fena değil. Dünya klasmanında şu an ilk 10 içindeyim, 10. sıradayım. Tayfun Taşdemir 9. sırada, Murat Naci Çoklu 11. sırada, 15. sırada da galiba Lütfi Çenet var. Dolayısıyla dünya klasmanında ilk 20 içinde 4 Türk sporcu var. Yani hepimiz de elimizden geldiği kadar ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Milli bilardocu Çapak: İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi çok isteriz

Gölbaşı'ndaki yeni tesislerde düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 2. etabını kazanan milli bilardocu Mehmet Can Çapak da "Öncelikle bilardoya gönül veren ben ve birçok arkadaşım, sevenler, izleyenler, destekleyenler bu tesisi kesinlikle hak ediyordu." dedi.

Mehmet Can, aralık ayındaki 3. etap ve final etabının sonunda şampiyonun belli olacağı organizasyonda hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

"Tesisimizin ilk turnuvasında bunu taçlandırmak isterim. Şu anda milli takım oyuncusuyum. Bu yıl da yine başarılı olarak milli takımda devam etmek istiyorum. Amacımız tabii bu turnuvaların sonunda ülkemizi dünyada, Avrupa’da en iyi şekilde temsil edebilmek. Onun için de çok çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nın devamında Mısır'da düzenlenecek Dünya Kupası, ardından Dünya Ferdi Şampiyonası'nda ülkemizin bayrağını göklere çektirmeyi ve İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi çok isteriz. Ben ve tüm milli takım arkadaşlarım tüm sporcu arkadaşlarım bunu çok istiyor. Onun için hedefimiz her turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıp başarılı olmak."