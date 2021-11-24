Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.45'te kozlarını paylaşacak.

Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.

THY Avrupa Ligi'nde 17. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarda Efes deplasmanda 106-74, Fener de yine deplasmanda 801-71'lik skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes 81.6 sayı, 33.5 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Fenerbahçe ise 70.7 sayı, 32.2 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligde geride kalan haftalarda Efes'te Vasilije Micic 15.9 sayı, Fener'de de Jan Vesely 12.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta 25 Kasım Perşembe günü oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

Hafta Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek. Ligde Barcelona averajla zirvede yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Real Madrid de ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü sırada ise Olimpia Milano yer alıyor. Haftaya Anadolu Efes 10., Fenerbahçe'de 15. sırada girdi. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas var.

25 Kasım Perşembe

20.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv

20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih

20.30 Baskonia - Real Madrid

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

21.00 Panathinaikos - Zenit Saint Petersburg

26 Kasım Cuma

19.00 Kızılyıldız - UNICS Kazan

19.00 Monaco - Asvel

20.00 Olimpia Milano - Olympiakos

21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas