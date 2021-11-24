Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, 2010-2011 sezonundan sonra en golcü dönemini yaşıyor.

Ligin 13. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşarken, son 10 sezonun da en golcü dönemiyle birlikte kalesinde en az gol gördüğü dönemi yaşıyor.

Her maçta gol

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği her maçta gol attı. 4 maçta ise kalesini gole kapatan bordo-mavililer 43 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde 8 oyuncu golle tanıştı. Bakasetas 7, Nwakaeme ve Cornelius 5, Djaniny 3, Abdulkadir Ömür ve Gervinho 2, Hamsik ve Yusuf Sarı ise 1'er gol atma başarısı gösterdi. 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.

[Fotoğraf: DHA]

Penaltılar gole çevrildi

Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5 kez beyaz noktadan atış yaptı. Penaltı kaçırmayan Karadeniz ekibinde, Fenerbahçe, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında penaltı atışı yapan Bakasetas rakip fileleri havalandırdı.

Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında beyaz noktanın başına geçen Djaniny ise meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Trabzonspor'un 13. haftalar itibarıyla attığı ve yediği goller:

2021-22 sezonu 27 gol attı, 11 gol yedi

2020-21 sezonu 15 gol attı, 17 gol yedi

2019-20 sezonu 24 gol attı, 14 gol yedi

2018-19 sezonu 21 gol attı, 19 gol yedi

2017-18 sezonu 25 gol attı, 27 gol yedi

2016-17 sezonu 8 gol attı, 15 gol yedi

2015-16 sezonu 15 gol attı, 17 gol yedi

2014-15 sezonu 23 gol attı, 19 gol yedi

2013-14 sezonu 18 gol attı, 13 gol yedi

2012-13 sezonu 13 gol attı, 12 gol yedi

2011-12 sezonu 19 gol attı, 14 gol yedi

2010-11 sezonu 29 gol attı, 8 gol yedi

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor geçtiğimiz sezona göre 16 puan fark attı

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona göre 16 puanlık bir fark atarak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. Karadeniz ekibi söz konusu haftalar itibarıyla 2020-2021 sezonunda 11. sırada yer alıyordu.

Abdullah Avcı 26 oyuncuya şans verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynanan 13 maçta 26 oyuncuya şans verdi. 13 karşılaşmada forma giyen tek isim Berat Özdemir olurken, oyuncu 930 dakikada sahada kaldı.

En uzun süre formayı terleten isimler ise kaleci Uğurcan Çakır ve Edgar le oldu. Kart cezalısı olmalarından dolayı birer maçta forma giyemeyen iki futbolcu 12 maçta bin 80 dakika forma giydi.

Avcı'nın kulübeden oyuna en çok dahil ettiği isim ise Siopis oldu. Yunan futbolcu 12 maçta forma giyerken, söz konusu maçların dördünde 11'de başladı. Diğer karşılaşmalarda ise sonradan oyuna dahil oldu.

Bu alanda yer alan bir diğer isim ise Yusuf Sarı oldu. A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Sarı 10 müsabakada forma giyerken 1 maçta ise 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde kaleciler Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe'nin yanı sıra Salih Kavrazlı forma şansı bulamadı.

Yunus Mallı ve Koita kayıp

Bordo-mavili takımın büyük umutlarla takıma transfer ettiği Yunus Mallı ve Koita ise beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

Sık sık sakatlık yaşayan Koita 3 maçta oyuna sonradan dahil olurken, 27 dakika oyunda kaldı. Yunus Mallı ise eski günlerini arıyor.

Önemli bir kariyere sahip olan Yunus, 2 mücadelede 8 dakika forma giyebildi. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte Avcı'nın Yunus Mallı'ya daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.