Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükselterek sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, tekrar milli takıma çağrılırken son 5 haftada takımda daha fazla süre aldı.

Abdülkadir, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak maçın kazanılmasına katkı sağladı.

Kaptanlık pazubandını taktı

Abdülkadir Ömür, Gaziantep FK maçında da kaptanlık pazubandını koluna taktı.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık görevinde bulunan 22 yaşındaki oyuncu, önemli sorumluluk üstlenirken galibiyette de rol oynadı.

Geçen sezonki gol sayısını yakaladı

Ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon 23 maçta 1518 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.