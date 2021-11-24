Milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu Dünya Kupası'nın geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Futbolun patronu FIFA, dev organizasyonun 2 yılda bir yapılması önerisini sunmuş ve bu düşünce tartışmaları da beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili hazırlanan son rapor ise işin ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Rapora göre, milli takımlar düzeyindeki maçların artması kulüpler düzeyindeki yerel ve uluslararası organizasyonların yapısı ve işleyişinde ciddi değişikliklere yol açacak.

Yaşanan dönüşüm başta yayın gelirleri olmak üzere, maç günü gelirleri ve ticari anlaşmalar açısından hem kulüplere hem de kıtasal konfederasyonlara ciddi zarar verecek.

Uygulamanın hayata geçirilmesinin senelik maliyeti ise tam 8 milyar avro olarak hesaplandı. Bağımsız kuruluşlar ve önemli analistler tarafından hazırlanan bu detaylı rapor, önümüzdeki hafta Dünya Ligler Forumu'nda sunulacak.