Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe kafilesi Yunanistan'da
[Fotoğraf: AA]
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadele için Atina'ya geldi.
Teknik heyet ve futbolcular, konaklayacakları otele gelişlerinde, buradaki sarı-lacivertli taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.
Fenerbahçe, 25 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk olacak.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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