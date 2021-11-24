Beşiktaş’da yedi yılı kaptan olmak üzere toplam 11 yıl futbol oynayan yaklaşık 30 yıldır da futbol antrenörlüğü yapan Samet Aybaba, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen kariyer günleri programına katıldı.

"Her birimi hak eden birisi yönetsin"

Öğrenci ve antrenörlere bir araya gelen Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Aybaba, Adana’da doğduğunu ve İskenderun’da futbola başladığını belirtti.

"Oradan Beşiktaş’a transfer oldum. Yedi yılı kaptanlık olmak üzere on bir yıl görev yaptım. Ondan sonrada Teknik direktörlük yapmaya başladım. 30 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Nerdeyse çalıştırmadığım takım kalmadı. Sanıyorum bir Denizli’de çalışmadım. Biz her şey profesyonelce olsun istiyoruz. Her birimi hak eden birisi yönetsin. Hak ettiği için de iyi bir ekip olsun. Bu iyi ekiple de Türk Futbolunu geliştirelim diyoruz. Ama dışarıdan gelenler aynı şeyi düşünmüyorlar. Futbolda yeni yeni branşlar çıktı. Herhalde bundan sonraki dönemlerde 18-20 kişilik gruplar halinde çalışmalar yapılacak."

[Fotoğraf: İHA]

"Türk futbolunun kurtuluş reçetesi konusunda yazı yazdım"

"Çünkü 14 yabancı oyuncu var. Bunlar etkililer ve büyük paralar alıyorlar. Kulübü onlar yönetmeye çalışıyorlar. Oyuncuyu beğenmiyorlar, hocayı beğenmiyorlar. Bizim yerli oyuncumuzu beğenmiyorlar. Onlarla ilgili her yerde rahatlıkla yorum yapabiliyorlar. Onlarında rahatsız edici bir konuma geldiklerini görmek lazım. Ben yaklaşık bir buçuk yıl önce baya çalıştım ve Türk futbolunun kurtuluş reçetesi konusunda yazı yazdım. Federasyona gittim. Başkan bizi kapıda karşıladı. Projeyi verdim anlattım. Bana çok mutlu olduğunu söyledi. Futbolun içine girdikten sonra bana ilk defa yazılı bir şey geldi dedi. Çok mutluyum dedi. Ondan sonra beni bir daha aramadı. O kadar mutlu olmuş ki bir daha görüşemedik. Bizim zamanımızda takımı biz yönetiyorduk. Bizim neyimiz vardı? Vatan millet sevgisine önem verirdik. Bunlara değer vermeyenlerin zaten kalbi atmaz derdik. Takım aidiyeti vardı. Takımımıza bağlıydık. Para vermişler vermemişler hiç konu olmazdı. Biz ne zaman iskeleti Türk oyunculardan kurarız. Üstüne de 3 tane yabancı oyuncu alırız. O zaman başarılı oluruz."