Kadınlar voleybolda lig heyecanı, yerini Avrupa sınavlarına bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank gruptaki ilk maçında Vero Volley Monza'yı ağırladı.

Sarı siyahlılar, İtalyan ekibini 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Cev Kupası'nda yer alan Eczacıbaşı Vitra, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanan maçta Zeleznicar'ı konuk etti.

Maçı 25-16, 25-21 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanan temsilcimiz rakibini kupanın dışına itti.

Aydın Büyükşehir Belediye, Challenge Kupası'nda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Bosna Hersek'ten Gacko'yu bir kez daha mağlup etti. Temsilcimiz böylece üst tura yükseldi.