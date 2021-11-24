Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Voleybolda Avrupa kupaları heyecanı
Kadınlar Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa sınavlarına çıktı. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yoluna devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi de Challenge Kupası'nda adlarını bir üst tura yazdırdı.
Kadınlar voleybolda lig heyecanı, yerini Avrupa sınavlarına bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank gruptaki ilk maçında Vero Volley Monza'yı ağırladı.
Sarı siyahlılar, İtalyan ekibini 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Cev Kupası'nda yer alan Eczacıbaşı Vitra, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanan maçta Zeleznicar'ı konuk etti.
Maçı 25-16, 25-21 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanan temsilcimiz rakibini kupanın dışına itti.
Aydın Büyükşehir Belediye, Challenge Kupası'nda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Bosna Hersek'ten Gacko'yu bir kez daha mağlup etti. Temsilcimiz böylece üst tura yükseldi.
Etiketler: Voleybol
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