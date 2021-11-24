Kadınlar basketbolda Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da kazandı
Kadınlar basketbolda Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray FIBA Avrupa Ligi'nde sahne aldı. İki takım da rakiplerini yenmeyi başardı.
Kadınlar basketbolda hafta içi mesaisi Avrupa Ligi'nde yaşandı. B Grubu'nda yer alan Galatasaray, TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanan maçta Sopron'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar, ilk periyotunu 15-13 üstün tamamladığı mücadelede, soyunma odasına giderken farkı 8'e çıkardı. İkinci yarıya da iyi başlayan temsilcimiz final periyoduna 56-40 önde girdi.
Macar ekibinin son 10 dakikadaki çabası öne geçmeye yetmedi ve Galatasaray mücadeleyi 67-61 galip tamamladı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla altıncı maçındaki dördüncü galibiyetine imza attı.
Fenerbahçe Safiport'tan üçüncü galibiyet
Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.
Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.