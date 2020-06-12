İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı final maçlarının 3 ve 6 Temmuz, final karşılaşmasının ise 13 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

Buna göre yarı finalde Portsmouth-Oxford United ve Fleetwood Town-Wycombe Wanderers mücadeleleri 3 Temmuz, rövanşları da 6 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayan takımların karşılaşacağı final ise Wembley Stadı'nın ev sahipliğinde 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Finalin kazananı, ligi ilk iki sırada bitiren Coventry ve Rotherham United'ın ardından İngiltere Championship'e çıkan son takım olacak.

Üçüncü ligde sezon, koronavirüs salgını nedeniyle puan ortalamalarının baz alındığı sıralamayla sona erdirilmiş ve Championship'e yükselecek son takımı belirlemek için play-off maçlarının oynanacağı açıklanmıştı.