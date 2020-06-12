Adana'da hayırsever bir iş adamı, bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşayan, spor hayatına atletizmde devam etme kararı alan engelli milli sporcu Fatih Kamuz'a tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

İş adamı Mustafa Arslan, kentteki fabrikasındaki törende, tekerlekli sandalye hediye ettiği Kamuz'a sponsor olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Herkes kendi ilindeki başarılı sporculara destek olmalı"

Gazetecilere açıklamada bulunan Arslan, bütün iş adamlarının sporculara destek olması gerektiğini belirtti.

"Sporcularımıza destek, bizi maddi açıdan zorlamaz ancak onlara çok büyük fayda sağlar. Herkes kendi ilindeki başarılı sporculara destek olmalı. Fatih kardeşimiz olimpiyatlara katılana kadar yanında olacağım."

Kamuz da en iyi şekilde olimpiyatlara hazırlanıp şampiyon olmayı hedeflediğini vurguladı.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bilek güreşine ara verdim ve spor hayatıma para atletizmde devam etmek istedim. Onda da hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Pandemi süreci biter bitmez Türkiye şampiyonası var, ondan sonra da olimpiyatlara hazırlanacağız."