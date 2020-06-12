Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kale Kent Meydanı'nda kontrollü spor gösterisi gerçekleştiren genç ve minik sporcular, vatandaşlardan alkış aldı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlik kapsamında diğer branşlardan sporcular da farklı günlerde gösteri sunacak.