Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzurumlu sporcular "Spor Her Yerde" diyerek gösteri yaptı
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri yaptı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kale Kent Meydanı'nda kontrollü spor gösterisi gerçekleştiren genç ve minik sporcular, vatandaşlardan alkış aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etkinlik kapsamında diğer branşlardan sporcular da farklı günlerde gösteri sunacak.
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