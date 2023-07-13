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Spor
AA 13.07.2023 15:17

İngiliz futbolcu Dele Alli çocukken tacize uğradığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi.

İngiliz futbolcu Dele Alli çocukken tacize uğradığını açıkladı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6 yaşında "tacize uğradığını", 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu sattığını belirten İngiliz futbolcu, uyku hapı bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü belirtti.

Alli, mental olarak daha iyi bir duruma gelebilmek için rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdiğini anlattı.

"Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

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