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Spor
AA 13.07.2023 14:53

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin'de sona erdi

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de sona erdi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin'de sona erdi
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle, Türkiye Kick Boks Federasyonunca Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular,a madalya ve başarı belgesi verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, 8 gün süren şampiyonanın kıyasıya mücadelelerle sona erdiğini söyledi.

Birlik, Mardin'in altyapısı, tesisleri, konaklaması ve misafirperverliğiyle bu tür organizasyonları kaldırabilecek bir şehir olduğunu aktardı.

"4 kategori ve 7 branşta 70 ilden misafirleri Mardin'de ağırladık. Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok sevdi. Tarihe, kültüre ve misafirperverliğe hayran kaldılar. Mardin inşallah birçok organizasyona ev sahipliği yapacak."

Şampiyonada derece girenler arasında Kick Boks A Milli Takım seçmelerinin yapıldığını kaydeden Birlik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç ve büyük kategorilerinde milli takım adına yarışacak sporculara başarılar diledi.

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