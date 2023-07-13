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Spor
AA 13.07.2023 13:00

Atletizm Federasyonu çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), çocuk atletizminde eğitim yaşının 7'den 4'e indirilmesi için öncülük ediyor.

Atletizm Federasyonu çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor

Federasyondan yapılan açıklamada, çocuk atletizm eğitimlerinin çok erken yaşlarda başlaması için projelerin desteklendiği belirtildi.

"Hendek Belediye Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hendek Cimnastik Kulübünün protokolle imza altına aldığı 'Hendek'te 250 anaokulu öğrencisine temel cimnastik ve çocuk atletizmi eğitiminde iş birliği' projesi daha önce de İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Ödül Töreni'nde 'En İyi Genç Gelişim Projesi' seçilerek ödül almıştı. Federasyonunun da yakından takip ettiği bu projeyle çocuk atletizmine başlama yaşının 7'den 4'e indirilmesi ve kurumların yönetmeliklerine göre hazırlanarak sürdürülebilir olmasıyla da her yıl milyonlarca çocuğun sporla tanışması sağlanacaktır."

Bu kapsamda Sakarya'da kurum yöneticileri ile bir araya gelen federasyon başkanı Fatih Çintimar, iş birliği ve desteklerinden dolayı Hendek Cimnastik Kulübüne teşekkür etti. ​​​​​​​

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