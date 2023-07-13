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Spor
AA 13.07.2023 15:11

Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Djiku Rusya kampına katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Umut Nayir ve Alexander Djiku, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da bulunan sarı-lacivertlilerin kampına katıldı.

Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Djiku Rusya kampına katıldı
[Fotograf: AA]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferler Umut Nayir ve Alexander Djiku, sabah antrenmanında yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın konakladığı otelin salonunda yapılan idmanda oyuncular, iki gruba ayrıldı.

Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Djiku Rusya kampına katıldı

Pari Premier Cup Turnuvası'nda Kızılyıldız ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. Bu antrenmanın bir bölümü basın mensuplarının görüntü alımına açık olacak.

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