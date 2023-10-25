İlklere sahne olacak Tour de France 2024'ün rotası netleşti

2024 Tour de France'ın rotası belli oldu. 1903'ten bu yana düzenlenen organizasyonda bir ilk gerçekleştirilecek.

Turun startı 29 Haziran'da İtalya topraklarında verilecek. Etkinlik 3 etap boyunca "Çizmeéde yer alacak.

Dördüncü tur ise İtalya'da başlayıp, Fransa'da tamamlanacak. 110 yıldır Paris'te biten organizasyon, bu kez başkentteki Olimpiyat Oyunları sebebiyle ülkenin güneyinde son bulacak.

Fransa Bisiklet Turu'nun 21 Temmuz'da final etabı Monaco ile Nice arasında yapılacak.

Tour de France Genel Direktörü Christian Prudhomme, gelecek yılki yarışın eşsiz olacağını dile getirdi

Prudhomme, "Bu Tour de France için eşsiz olacak. Tarihte ilk kez İtalya'dan start vereceğiz. Bu daha önce hiç olmamıştı. Ayrıca tur ilk kez, Paris'te bitmeyecek. Yarışın son 3-4 günü zorlu geçecek çünkü Monaco - Nice etabı öncesi dağlarda olacağız. Geçen sene dağ etaplarımız yoğunluktaydı ve rekor kırmıştık. 2024 yılında daha az olacak. Ancak Alp'lerde de iki defa yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Kadınlar yarışında ise dev final Ağustos Ayı'nda L'Alpe d'Huez'de gerçekleştirilecek.