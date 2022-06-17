Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk transfer dönemi için takım harcama limitlerinin pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir."