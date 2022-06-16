Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin euro ve 900 bin euro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin euro ve 950 bin euro imza ücreti ödenecek.

Opsiyonlu olan 2025-2026 futbol sezonunda ise 1 milyon 250 bin euro garanti ve 400 bin euro imza ücreti ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı, oyuncunun alacağı yıllık ücretin yüzde 5'i ödenecek.

Bu arada, futbolcunun transferinin ardından bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir video yayımlandı.

Stefano Denswil'in yer aldığı görüntüde, başka bir kişinin yöresel şive ile dublaj yaparak transfer sürecini anlattığı video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.