Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın yanı sıra serbest statüdeki Jens Stryger Larsen'in transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Kasımpaşa'dan iki oyuncu

Kasımpaşa'dan Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

"Kasımpaşa'nın profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Kasımpaşa ile geçen sezon 32 lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik performans gösteren Eren Elmalı'nın Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Hasoplat'ın gelecek sezon sözleşmesi bitiyordu. Haspolat, geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Sağ beke Larsen

Danimarka Milli Takım oyuncusu Jens Stryger Larsen ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen ve sözleşmesi tamamlanan 31 yaşındaki Larsen iki ayağını da etkili şekilde kullanırken, hem sağ bek hem de sol bek mevkiilerinde forma giyebiliyor.

Danimarkalı oyuncu ayrıca milli takım formasını da 49 kez terletirken, 3 de gol kaydetti.

Danimarkalı sağ bek oyuncusu, geçen sezon İtalya temsilcisinde 11 maçta 687 dakika süre almıştı.

Denswil yeniden Trabzonspor'da

Bordo-mavili takımda, geçen sezon bordo-mavili takımda kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Hollandalı oyuncu, geçen sezon 28 lig maçında 1940 dakika süre almıştı.

Oyuncular Trabzon'a çağırıldı

Bordo mavililerin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, Danimarkalı Larsen ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor yönetimi 4 oyuncuyu da Trabzon'a davet etti.