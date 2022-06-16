Filenin Sultanları Brezilya'ya kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Brezilya'da parkeye çıktı.
Filenin Sultanları, ilk maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. İki takım da ilk hafta mücadelesini 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamlamıştı.
BREZİLYA'DA İLK SET BİZİM!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022
İlk set sonucu: (1) Türkiye 25 - 19 Brezilya (0)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/5uT6qN8Oku
Millilerimiz, etkili başladığı ilk seti 25-19 1-0 üstün tamamladı. İkinci setten itibaren oyunda ev sahibi ekibin ağırlığı vardı...
Etkili bloklarla milli takımımızı durduran Brezilya ikinci seti 25-23 aldı ve skora denge getirdi.
Başa baş geçen ikinci seti Brezilya kazanıyor ve setlerde durumu eşitliyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022
İkinci set sonucu: (1) Türkiye 23 - 25 Brezilya (1)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/6fpOeiPwk0
Brezilya üçüncü ve dördüncü setten de aynı skorla galip ayrıldı ve mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.
İkinci haftada Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele eden ay yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.
Brezilya setlerde 2-1 öne geçiyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022
Üçüncü set sonucu: (1) Türkiye 23 - 25 Brezilya (2)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/G0yBm2H98A
Sırbistan mücadelesi de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Olmadı. Brezilya kendi evinde kazanıyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022
25-19, 23-25, 23-25, 23-25
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/K07AOIplbz
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)
Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23
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