A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Brezilya'da parkeye çıktı.

Filenin Sultanları, ilk maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. İki takım da ilk hafta mücadelesini 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamlamıştı.

BREZİLYA'DA İLK SET BİZİM!



İlk set sonucu: (1) Türkiye 25 - 19 Brezilya (0)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/5uT6qN8Oku — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022

Millilerimiz, etkili başladığı ilk seti 25-19 1-0 üstün tamamladı. İkinci setten itibaren oyunda ev sahibi ekibin ağırlığı vardı...

Etkili bloklarla milli takımımızı durduran Brezilya ikinci seti 25-23 aldı ve skora denge getirdi.

Başa baş geçen ikinci seti Brezilya kazanıyor ve setlerde durumu eşitliyor.



İkinci set sonucu: (1) Türkiye 23 - 25 Brezilya (1)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/6fpOeiPwk0 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022

Brezilya üçüncü ve dördüncü setten de aynı skorla galip ayrıldı ve mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

İkinci haftada Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele eden ay yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Brezilya setlerde 2-1 öne geçiyor.



Üçüncü set sonucu: (1) Türkiye 23 - 25 Brezilya (2)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/G0yBm2H98A — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 16, 2022

Sırbistan mücadelesi de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23