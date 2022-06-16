Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 71 kilo finalinde İbrahim Özdemir, Azerbaycan'dan Mammadov ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-1 üstünlük kuran Özdemir, altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan 92 kiloda mindere çıkan Lokman Gül ise Estonyalı Parnalas ve repesajda Ermeni rakibi Grisha Voskanyan'ı (7-3) yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Lokman Gül, bronz madalya karşılaşmasında Alman rakibi Dariusz Kiefer'e 8-5 mağlup olarak Avrupa 5'incisi oldu.

Grekoromen Milli Takımı Avrupa 4'üncüsü oldu

Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılarda mindere çıkan İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş, Halil Çınar ise bronz madalya aldı.

Milliler, toplamda 3 madalya alarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna'nın ardından 4'üncü sırada olarak tamamladı.