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Dünya
AA 09.10.2026 15:07

Ukrayna: Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Uhta Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını bildirdi.

Ukrayna: Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledik
[Fotoğraf: Arşiv]

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin son iki günde Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Ülkesinin sınırına 1900 kilometre mesafede bulunan, Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne yönelik "An-196 RS" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, bu İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiğini belirtti.

Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik dün saldırı gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenski, saldırıda "FP-6" tipi İHA'ların kullanıldığını ifade etti.

Rusya'da ayrıca bir veri merkezini de hedef aldıklarını anlatan Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeye ve bunu isabetli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenski, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

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