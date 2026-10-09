Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 09.10.2026 15:40

Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi

Bilim insanları, kedilerde turuncu kürk rengine neden olan genetik gizemin 60 yılın ardından DNA'daki eksik bir segmentten kaynaklandığını keşfetti.

Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi

Stanford Üniversitesi ve Kyushu University'den bağımsız iki araştırma ekibi, turuncu kürkün Arhgap36 adlı genin düzenleyici bölgesindeki 5 kilobaytlık bir DNA silinmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu genetik değişiklik, deri hücrelerinde söz konusu genin normalden 13 kat daha fazla RNA üretmesine yol açarak koyu pigmentlerin sarı ve kırmızı tonlarına dönüşmesini sağlıyor.

X kromozomu ve cinsiyet farkı

Araştırmacılar, incelenen tüm turuncu kedilerde bu mutasyonun X kromozomunda yer aldığını doğruladı. Bu durum, turuncu rengin dişi ve erkek kedilerde neden farklı göründüğünü netleştiriyor. Tek bir X kromozomuna sahip erkek kediler tamamen turuncu olabilirken, iki X kromozomuna sahip dişi kedilerde hücrelerin rastgele inaktivasyonu sayesinde tekir, alaca veya kaplumbağa kabuğu desenleri ortaya çıkıyor.

Sağlık üzerinde olumsuz etkisi yok

Turuncu kedilerin zekasına dair çeşitli efsaneler bulunsa da, bu genetik mutasyonun kedilerin sağlığı veya zihinsel gelişimi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Arhgap36 genindeki bu değişim yalnızca pigment hücreleriyle sınırlı kalıyor ve sevilen patili dostların yaşamını olumsuz etkilemiyor.

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Keşif
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı: Çevrenin, siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Trump, uzay politikasını duyurmadan önce SpaceX'ten 1 ila 5 milyon dolarlık borç senedi satın almış
15:42
54 ilde kaçakçılara yönelik operasyon
15:33
İran Cumhurbaşkanı: Çevrenin, siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz
15:59
Şarkıcı "Güllü"nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
15:30
Norveç, kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamayı planlıyor
15:09
Ukrayna: Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledik
İsrail'in altyapıyı yok ettiği Gazze’de öğrenciler, çadır okullarda zorlukları umutla aşmaya çalışıyor
İsrail'in altyapıyı yok ettiği Gazze’de öğrenciler, çadır okullarda zorlukları umutla aşmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ