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Dünya
AA 09.10.2026 15:27

Norveç, kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamayı planlıyor

Norveç, yapay zeka destekli cihazların kullanımındaki küresel endişeler nedeniyle bazı kamusal alanlarda akıllı gözlüklere geçici yasak getirmeyi planlıyor.

Norveç, kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamayı planlıyor

Norveç'te yayın yapan NRK'nin haberinde hükümetin park, plaj, müze, alışveriş merkezi, okul, sağlık tesisi, spor salonu ve halka açık etkinliklerde akıllı gözlüklerin kullanımını yasaklayan yasa tasarısı hazırladığı belirtildi.

Akıllı gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra mikrofon ve kamera gibi özelliklerin de bulunması nedeniyle izinsiz görüntü ve ses kaydı alınabilmesinin muhtemel olduğu, özellikle kalabalık alanlarda bunun önüne geçebilmek amacıyla yeni düzenleme yapılmasının planlandığı bildirildi.

Yapay zeka destekli cihazların kullanımında küresel endişelerin de bulunduğuna işaret edilerek gözlüklerin bireysel kullanımına izin verileceği kaydedildi.

Norveç'teki bazı belediyeler, okullarda Meta gözlükleri kullanılmasının geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

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