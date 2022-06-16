Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen şampiyonada yarı final maçında İngiltere ile karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren maçta Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, penaltı atışlarından bulduğu 2 golle İngiltere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi Fransa olurken, ayrıca milli takım 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi yenerek finale yükselen, hem Dünya Şampiyonası'na hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi mağlup ederek finale yükselen Sesi Görenler Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Elde ettikleri başarı ile birlikte aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası'na hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan, her biri bizler için gurur vesilesi olan futbolcu kardeşlerime finalde başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."