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Savunma
TRT Haber 09.10.2026 10:36

AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yerli üretim MORFOZ Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın yeni atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında "MORFOZ Güdüm Kiti Atış Testi. Tam İsabet." ifadelerine yer veren Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli çözümlerine bir yenisinin daha başarıyla eklendiğini vurguladı.

Hedef imha edildi

Görüntülerde, mühimmat yüklü AKINCI TİHA'nın pistten havalanarak görev irtifasına ulaştığı ve ardından MORFOZ Güdüm Kiti ile ateşleme gerçekleştirdiği görülüyor. Yer istasyonundan "Bismillah, ateş" komutuyla bırakılan mühimmat, belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle vurarak etkisiz hale getiriyor.

Testin başarıyla tamamlanması, Türk savunma sanayisinde Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mühimmat sistemlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ASELSAN MORFOZ

ASELSAN’ın özgün mühendislik gücü ile geliştirilen MORFOZ, yüksek vuruş, uzun menzil, karıştırma direnci, yüksek hassasiyet, akıllı dönüşüm ve oyun değiştirici kabiliyetleri ile sahaya çıktı.

ASELSAN MORFOZ, mühimmat kanat açma bütünü ile uzun menzil ve teslimat seviyesinde mühimmatta dahili telemetri ile platforma veri sağlıyor. Aynı zamanda 8 kanallı CRPA ile karıştırma altında koruma sağlayarak harp başlığı etkinliğini maksimize etmek amacıyla dikey vuruş açısı ile hedefe angaje oluyor.

Açılır kanat yardımı ile uzun menzil ve GPS karıştırmasına karşı yüksek dayanım özellikleri ile öne çıkan MORFOZ, bombayı güdümlü mühimmata dönüştürerek kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlayan, tümleşik KKS/ANS navigasyon yeteneği olan, uzun menzilli kanatlı güdüm kiti olma özelliğine sahip.

ASELSAN MORFOZ Kanatlı Güdüm Kiti, yüksek vuruş hassasiyeti ve daha düşük ikincil hasar kabiliyeti; açılır kanat bütünü ile uzun menzil, her türlü hava şartında kullanılabilme; gece/gündüz şartlarında görev yapabilme; GNSS karıştırmasına karşı dayanıklılık, yol noktası takibi yapabilme; seçilebilir vuruş açısı ve bütünleşik ANS/KKS tabanlı olma özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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AKINCI ASELSAN Savunma Sanayii
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AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
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