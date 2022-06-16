Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

"Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."