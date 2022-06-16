Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK Arda Kızıldağ'ı transfer etti
Gaziantep Futbol Kulübü, savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
"Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
TRANSFER | ARDA KIZILDAĞ GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) June 16, 2022
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Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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