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Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de Karabükspor ve ardından Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, Hajduk Split'ten ayrıldı ve Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Udinese ve ardından Hajduk Split'te çalışan Teknik Direktör Igor Tudor, takımdan ayrıldı ve Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun resmen yardımcısı oldu.
Geçtiğimiz hafta dedikodusu çıkan haberlerin ardından bugün Hırvat ekibi Hajduk Split, Teknik Direktör Tudor'un görevinden ayrılarak yeni evinin Juventus olduğunu açıkladı.
Etiketler: Juventus igor tudor Andrea PirloSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:26
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