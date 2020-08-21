Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Yönetim transferde, mali kriterlerden taviz vermek istemiyor.

Listesinde birçok isim olan ancak yaptığı görüşmelerde ekonomik olarak istediği seviyelere ulaşamayan siyah beyazlılar, aceleci davranmayacak.

Sergen Yalçın’ın takımda görmek istediği Ze Luis ile PAOK maçından sonra bir kez daha temasa geçmeyi planlayan yönetim, Koita için de Kasımpaşa ile görüşecek.

En az 2 golcü transfer edecek olan Beşiktaş, sağ bek ve stoper için de takımdan ayrılacak isimlerden sonra harekete geçecek.

Isimat-Mirin, Douglas, Roco ve Larin ile yolların ayrılması bekleniyor.

Bu isimlerin maliyetleri, takım harcama limitlerinden düştüğünde, yönetimin de eli rahatlamış olacak.