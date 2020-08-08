Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi başladı
[Fotoğraf: AA]
Juventus, teknik direktörülük görevine Andrea Pirlo'yu getirdi.
UFFICIALE Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra https://t.co/gFxYuC28cj#CoachPirlo pic.twitter.com/6xWUAJ5u19— JuventusFC (#Stron9er ) (@juventusfc) August 8, 2020
Etiketler: Juventus Andrea PirloSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 21:08
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