Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2002 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı ile başlayan Furkan Haltalı, ilk sezonunda 6 maçta süre aldı. 2018-2019 sezonunda 21 karşılaşmaya çıkan Furkan, 3,3 sayı ve 3 ribaunt ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile 2 lig maçında görev yapan genç pivot, 12,5 sayı ve 9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bugün ABD'li Isaiah Blackmon, Ercan Osmani ve Sadık Emir Kabaca ile de sözleşme imzalamıştı.

Sadık Emir Kabaca ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Teksüt Bandırma forması giyen 2000 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'li oyuncu Blackmon'u transfer edildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Blackmon'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.