Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde uzun mesafe yarışları yapıldı. Sporcular kendilerine verilen haritalarla ormanlık alana dağılarak, en kısa sürede bitiş noktasına varabilmek için mücadele etti.

Toplam 36 kulüpten sporcuların yer aldığı şampiyonada, milli takım belirlenecek. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, kentin doğasının yarışlar için çok uygun olduğunu söyledi.

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Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün de sporcuların bugün 12 etapta mücadele ettiğini kaydetti.

Sporcuların parkurdan ve alandan memnun olduğunu aktaran Aygün, sporun tüm branşlarına Sakarya'da ev sahipliği yapma hedeflerinin olduğunu ifade etti. Şampiyona, yarın sona erecek.