2020 Tokyo Olimpiyatları, Japonya'da yine gündemde. Oyunların 2021 yılında da yapılmaması görüşü, uzak doğu ülkesinde ağırlık kazanmış durumda.

Japon bir değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan ankete göre, Japon şirketlerinin yarısından fazlası, olimpiyatın 2021'de yapılmaması ya da tekrar ertelenmesi görüşünü taşıyor.

Tokyo Shoko Research tarafından yapılan ankete yanıt veren yaklaşık 13 bin şirketten yüzde 27,8'i, spor etkinliğinin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Yüzde 25,8 de oyunların tekrar ertelenmesini arzu ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yapılması yönünde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 22,5.

Japonya'da vaka sayısının azalmasına bağlı olarak Mayıs ayı sonlarında yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı başlatılan olağanüstü hal kaldırılmıştı. Ancak ada ülkesindeki vaka sayısı, Temmuz ayında tekrar artmaya başladı.