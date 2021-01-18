Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İbrahim Halil Çömlekçi son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden 49 yaşındaki İbrahim Halil Çömlekçi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç sporcu Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz'ın antrenörlüğünü yapan Çömlekçi'nın cenaze namazı Yenişehir ilçesindeki Halilurrahman Bakırcılar Camii'nde kılındı.
Afetevler Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedilen milli antrenörün cenazesine, ailesi, yakınları ve sporcularıyla birlikte kentteki spor camiasının bilinen isimleri de katıldı.
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