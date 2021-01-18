Tecrübeli antrenör İbrahim Halil Çömlekçi, sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz gibi başarılı sporcuların antrenörlüğünü yapıyordu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, haberi aldığında büyük bir üzüntü yaşadığını kaydetti.

"İbrahim hocamızla daha yeni konuşmuş, olimpiyat planlaması yapmıştık. Ani ölümü bizler için çok büyük bir kayıp oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mersin'de atletizme unutulmayacak hizmetleri oldu. Çok üzgünüz."

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı yayınladı.

"Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum."