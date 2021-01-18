Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Ligdeki son galibiyetini 13. haftada Kasımpaşa'ya karşı sahasında 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 5 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor (1-1) ve Demir Grup Sivasspor ile (2-2) berabere kalırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a (3-1), MKE Ankaragücü'ne (3-1), Hes Kablo Kayserispor'a ise (1-0) mağlup oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında ise Çaykur Rizespor'u sahasında Kubilay Kanatsızkuş'un 2, Umut Bulut ve Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 hafta sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Son haftalarda istediği sonucun uzağında kalan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşısında alınan farklı galibiyetle rahat bir nefes almış oldu.

Sarı-siyahlılar, bu sezon Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 18 maçta 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 24 puan topladı.

Pes etmiyor

Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sinde yenik duruma düştü. Söz konusu 7 maçın 2'sini kazanan Malatya ekibi, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor karşısında yaptı. Maçın 30. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut, 74. dakikada ise Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle sahasından 3 puanla ayrıldı.

Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1), Gaziantep FK (2-2), Medipol Başakşehir (1-1), Aytemiz Alanyaspor (1-1) ve Demir Grup Sivasspor (2-2) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği, 19. haftada ise yine sahasında Çaykur Rizespor müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.