Teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırıp henüz yeni çalıştırıcısını belirlemeyen Götepe'de yönetimin takım planlaması ve bütçe konusunda Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Mehmet Sepil deneyimli teknik adamda karar kıldı ve Ünal Karaman'dan haber bekliyor.

Son olarak geçen sezon Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Karaman'ın 19 Ocak salı günü oynanacak Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyecek. Sarı kırmızılı ekip Ünal Karaman'ın olmaması halinde Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve İbrahim Üzülmez gibi alternatif hocalara yöneleck.

Diabate tamam

Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle her konuda anlaştı. Diabate İzmir'e gelip sözleşme imzaladıktan sonra takıma katılacak.

Yunanistan'ın Paok takımında top koşturan Nijeryalı orta saha Anderson Esiti ve Stoke City'de forma giyen kanat Tom Ince transferlerinde de sona gelen İzmir ekibinin Gençlerbirliği maçının ardından imzaları attıracak.

Trabzonspor'a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC'den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı.