Trabzonspor'da hedef yeniden çıkışa geçmek
Süper Lig’in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü. Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
6 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor rakibini Konya'da 1-0 yenerken, evinde oynadığı maçı ise 4-3 kaybetmişti.
Yeni transfer Berat kadroda olacak
Trabzonspor’da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir, Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alacak.
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11’inde de iki değişiklik yaparak savunmada Serkan’ın yerine Pereira, Hosseini’nin yerine de Hugo’ya forma verebilir.
3 isim ceza sınırında
Trabzonspor’da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bordo-mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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