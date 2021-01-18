Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Lig'de 27 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, 22 puanla 13 sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyorken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü. Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

6 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor rakibini Konya'da 1-0 yenerken, evinde oynadığı maçı ise 4-3 kaybetmişti.

Yeni transfer Berat kadroda olacak

Trabzonspor’da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir, Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alacak.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11’inde de iki değişiklik yaparak savunmada Serkan’ın yerine Pereira, Hosseini’nin yerine de Hugo’ya forma verebilir.

3 isim ceza sınırında

Trabzonspor’da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bordo-mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.