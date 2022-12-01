Hırvatistan ile Belçika, Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

TRT 1'den canlı yayınlanan bu nefesleri kesen maçta gol sesi çıkmadı.

Hırvatistan bu sonucun ardından son 16'ya kalmayı başardı. Belçika ise 2022 FIFA Dünya Kupas'na veda etti.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

Stat: Ahmed bin Ali

Hakemler: Anthony Taylor,

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Juranovic, Perisic, Kramaric (Dk. 64 Pasalic), Livaja (Dk. 64 Petkovic).

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Meunier (Dk. 87 Eden Hazard), Castagne, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Dk. 72 Doku), Dendoncker (Dk. 72 Tielemans), Mertens (Dk. 46 Lukaku), Trossard (Dk. 59 Thorgan Hazard).

Sarı kart: Dk. 66 Dendoncker (Belçika)