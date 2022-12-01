Hırvatistan turladı, Belçika elendi
2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Hırvatistan son 16'ya yükselirken, Belçika Dünya Kupası'na veda etti.
Hırvatistan ile Belçika, Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
TRT 1'den canlı yayınlanan bu nefesleri kesen maçta gol sesi çıkmadı.
Hırvatistan bu sonucun ardından son 16'ya kalmayı başardı. Belçika ise 2022 FIFA Dünya Kupas'na veda etti.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.
Stat: Ahmed bin Ali
Hakemler: Anthony Taylor,
Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Juranovic, Perisic, Kramaric (Dk. 64 Pasalic), Livaja (Dk. 64 Petkovic).
Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Meunier (Dk. 87 Eden Hazard), Castagne, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Dk. 72 Doku), Dendoncker (Dk. 72 Tielemans), Mertens (Dk. 46 Lukaku), Trossard (Dk. 59 Thorgan Hazard).
Sarı kart: Dk. 66 Dendoncker (Belçika)
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