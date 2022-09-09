Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 1. haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi:

12 Eylül Pazartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Antakya)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Köyceğiz)

13 Eylül Salı:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

14 Eylül Çarşamba:

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Ligi:

11 Eylül Pazar:

13.00 Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Adana Yüreğir)

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. (Görele)

14 Eylül Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu)

Hentbol bu sezon çok daha "popüler" olacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.

"Yöneticilerimizden, sporcularımıza, gözlemcilerimizden hakemlerimize, seyircilerimize kadar başarılarla dolu keyifli mümkün olduğunca az sakatlığın olduğu bir sezon diliyorum. Çok çekişmeli bir sezon olacak."

Maçlar TRT Spor Yıldız'da

Kılıç, MKE Ankaragücü'nün hentbola geri döndüğünü, büyük kulüplerin hentbola dönmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

"Camia kulüplerin hentbolun içerisinde yer alması çok değerli, bunun için çalışmalar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ankaragücü hentbola renk katacak, inşallah ilerleyen süreçte diğer büyük camia kulüplerimizi de kurumsal kulüplerimizi de mesela Ankara'da olan Halkbank gibi daha önce şampiyonluklar yaşamış kurumsal bir takım olarak hentbola geri dönmeleri için çalışmalar yapacağız. Bu yıl ligler hem kadınlarda hem erkeklerde çok çekişmeli geçecek, yine TRT Spor Yıldız da maçlarımız yayınlanacak. TRT ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu sene geçen senelerden farklı özellikle hafta içi maçlarımız olacak, canlı yayın sayımızı da artırmış olacağız."

Kılıç, federasyonda ve liglerde yeni logo gibi yeni yüzler ve görseller gibi gelişmeler yaptıklarını, büyük bir heyecanla müsabakaları beklediklerini dile getirdi.

"Yeniliklerimiz devam edecek, federasyon olarak özellikle iletişim alanında çok önemli adımlar attık. Bu sefer bunu kulüplerimizle birlikte harekete geçireceğiz çünkü biz onlarla güçlüyüz, onlarla birlikte hareket ettiğimiz zaman daha büyük bir alana hakimiyet kuruyoruz. Her geçen gün hentbolu daha fazla seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Hafta içi maçların da nedeni bu, hem canlı yayınların hem de izlenebilirliğin daha yüksek olabileceği farklı günlerde maçlarımızı yayınlatarak seyircilerle buluşturmak istiyoruz."

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Makedonya maçı Van'da oynanacak

Uluslararası organizasyonlara yönelik olarak da Kılıç, öncelikle Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden bütün takımlara başarılar dilediğini belirtti.

"Önlerinde zorlu maçlar var, yüreğimiz kalbimiz onlarla birlikte. Ülke puanını artırmak ve en üst seviyeye çıkabilmek için mücadele edecekler. Güçlü kadrolar kuran takımlarımız oldu, başarılı olacaklarını düşünüyorum, Avrupa'da başarı önemli. Milli takımlarda hedeflerimiz hiç bitmiyor. Erkeklerde Avrupa Şampiyonası elemeleri için grup maçları, kadınlarda dünya şampiyonası için play-off maçları var. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz maçı deplasmanda, Kuzey Makedonya maçını ise Van'da oynanacak. Vanlı hentbolseverlere de müjdeyi verelim. Orada Nur Tatar Spor Salonu'ndan inşallah dolu tribünlerle Kuzey Makedonya'ya karşı çok önemli bir maç yapacağız. Kadınlarda ise 2 maçı da İngiltere ile Ankara'da 5-6 Kasım'da yapacağız. Her iki takımımıza da güveniyoruz."

Kılıç, her organizasyondan sonra yeni geliştirme ve iyileştirmeler yaptıklarını aktardı.

"Hentbolun popülaritesini artırmak için sokaktaki çocuğun hentbol oynayabilmesi için hentbolu sevebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her gün farklı bir projeyle karşınıza çıkacağız."

Hentbol sahalarının basketbol sahaları gibi her yere yayılması sağlanacak

Hentbolun çocukların başlaması ve adapte olması açısından en kolay branş olduğunu kaydeden Kılıç, futbolun Türk halkının yüreklerinde yer ettiğini, hentbolun da futbola çok benzediğini, kalenin duvara da çizilebileceğini, iki taştan da oluşturulabileceğini böylelikle hentbolun da sokaklarda oynanabileceğini söyledi.

Kılıç, hentbolun görünürlüğünü artıracaklarını vurguladı.

"Yavaş yavaş hentbol sahalarının var olan basketbol sahaları gibi göze de aşina gelmesi için branşın tanıtılması için belediyelerimizle görüşüyoruz. Okul bahçelerinde olması için çalışmalarımız var. Bunu da bu sene yaygınlaştırmaya çalışacağız. Hentbolu sokağa indirmek, plaj hentbolunu daha yaygınlaştırmak, çocukların kalbine dokunmak gibi planlarımız var."

Büyük kulüplerin hentbola girmesi için görüşmeler yapılıyor

Kılıç, büyük futbol kulüplerinin de hentbola girmesine ilişkin de konuştu.

"Beşiktaş var, Ankaragücü geldi, Göztepe'miz var, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin tekrar Trabzonspor'un, Konyaspor'un ve diğer büyük camia kulüplerin hentbola gelmesi için öncelikle buradaki rekabeti, enerjiyi, seyirciyi etkileyecek ne kadar büyük faktörler olduğunu, yavaş yavaş kulüplerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç, biz iklimi doğru hale getireceğiz ve bu kulüplerimiz de bu iklimin içerisinde, hentbolun içerisinde olmak isteyecekler."

Kılıç, kulüplerin ekonomik sorunlarının da olduğunu aktardı.

"Artık sosyal medya var, her kulüp sponsorlarına neler kazandırdıklarını ölçümletmeli ve sponsorlara neler kazandırdıklarını göstermeli. Kazan kazan ilkesiyle hareket etmek zorunda herkes. Sponsorluk departmanlarını çok önemsemeliler. Zaman içinde bunların da olacağına inanıyorum. Federasyon olarak çeşitli sponsorluklara imza attık, her aldığımız sponsorlukta güçleneceğiz, güçlendikçe kulüplerimizi de güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız, paylaşacağız. Kazanımlarımızı, tecrübelerimizi, nasıl bir yolla bu başarıları elde ettiğimizi göstereceğiz. Sonunda kazanan bir camia olacak, hentbol algı olarak çok pozitif ilerliyor, ilerleyişini devam ettirecek."