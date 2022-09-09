Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Shane Larkin Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyecek
[Fotograf: AA]
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.
Ergin Ataman, ''Shane Larkin'in ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi" dedi
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Basketbol
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