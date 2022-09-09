Şampiyonanın 16. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 11 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 310 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 201

3. Sergio Perez (Meksika): 201

4. George Russell (Büyük Britanya): 188

5. Carlos Sainz (İspanya): 175

Takımlar

1. Red Bull: 511

2. Ferrari: 376

3. Mercedes: 346

4. Alpine: 125

5. McLaren: 101